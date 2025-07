Das offizielle Millionen-Angebot von Rapid liegt bei Marko Arnautovic

Der Großklub aus Istanbul verpflichtet den Engländer Tammy Abraham von AS Roma per Leihe und verhandelt auch noch mit dem Ex-Salzburger Noah Okafor von AC Milan für den neu zusammengestellten Angriff.

Rund eine Million stemmt Rapid selbst, eine Million ist durch Extraeinnahmen (ein Plus an verkauften Abos, VIP-Tickets, Trikots und eine generell höhere Medienpräsenz) zu lukrieren.

In Hütteldorf wurde neben Sponsorverhandlungen hin- und hergerechnet – und am Ende im Präsidium entschieden: Ja, die angepeilte Drittelfinanzierung kann sich ausgehen .

Zweites Jahr mit mehr Risiko

Das zweite Vertragsjahr, nach der WM, könnte finanziell wie sportlich ein wenig heikler werden, aber dieses Risiko will Rapid nehmen.

Offen ist noch, ob die (an sich vom Arbeitgeber zu bezahlenden) Lohnnebenkosten in den Deal um insgesamt sechs Brutto-Millionen für zwei Jahre reingerechnet werden können – also, ob Arnautovic aufgrund der hohen Steuern in Österreich noch etwas nachlässt.

Danijel wie auch Marko Arnautovic sollen vom extremen Bemühen der Rapidler angetan sein.

In Dubai gäbe es zwar mehr zu verdienen, aber ÖFB-Teamchef Rangnick will seinen Altstar mit viel Spielpraxis in einer guten Liga sehen.