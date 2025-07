Marko Arnautovic zu Rapid? Ein Transfer zwischen Genie und Wahnsinn

Markus Katzer ist der Mann, der als Erster davon überzeugt war, Marko Arnautovic zu Rapid lotsen zu können. Der Sportchef investiert auch am meisten Zeit und Energie in das Projekt.

Was Katzer damit bei Fans und auch sonst nur mäßig an Rapid interessierten Menschen ausgelöst hat, überrascht seit dem ersten KURIER-Bericht am 18. Juni selbst den 45-Jährigen: „Der Hype ist überwältigend.“