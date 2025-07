Rapid kauft Ercan Kara: Der Stürmer verzichtet auf eine Million Gehalt

Die Karriere von Ercan Kara nahm nur langsam Fahrt auf. Verlässlich traf der Wiener, für Mauerwerk, die Young Violets oder Horn. Aber erst mit 24 Jahren ging es in die Bundesliga zu Rapid – und jetzt, am 1. Juli 2025 gibt es mit einem Zweijahresvertrag in Hütteldorf bis 2027 eine Rückkehr über die Leihe aus dem Frühjahr hinaus.

Kara trägt künftig die Nummer 9.