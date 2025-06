Die Transferpläne von Rapid: Von Arnautovic über Kara bis Janneh

Rapid würde Spielpraxis in der Heimatstadt von Arnautovic bis zur WM 2026 bieten.

Katzer darf in Vorleistung gehen , bestätigt Präsident Alexander Wrabetz: „Wir gehen davon aus, dass es noch Abgänge geben wird, die Geld bringen.“

Katzer sagt über die Wucht des Ex-Leihspielers: "Tore, wie sie uns Erci macht, würde wohl kein anderer im Kader so machen."

Bald dürfte eine sechsstellige Ablöse für Ercan Kara dazukommen. Stöger hat sich für den 29-Jährigen ausgesprochen , der Wiener will unbedingt bleiben. Die Verhandlungen mit Samsunspor gehen ins Finale.

Katzer bestätigt, dass mit drei Mittelstürmern geplant wird. Also Mbuyi, Kara und einem Top-Stürmer, im Idealfall Arnautovic. Auch die Parallel-Kandidaten, mit denen verhandelt wird, sollen qualitativ hochwertig sein.

Ebenfalls kommen will Jocelyn Janneh aus Sierra Leone. Der körperlich starke Sechser passt perfekt in Stögers Spielphilosophie und mit 22 Jahren von einem französischen Zweitligisten (Bastia) perfekt in Katzers Beuteschema.

Kostenpunkt rund zwei Millionen Ablöse.