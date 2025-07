Rapid-Trainer Stöger erwartet baldige Entscheidung von Arnautovic

Bei der Mitgliederversammlung richtete Peter Stöger , der selbst einen Termin in Kärnten hatte, den Fans in Hütteldorf via Video aus, dass er „davon träumt, am Ende nicht nur als Spieler Meister mit Rapid geworden zu sein.“

Der 59-Jährige betont: „Es zeigt, dass es nicht so verkehrt war, eine Idee zu haben, ob das überhaupt machbar ist, sonst würden sich nicht so viele Menschen ständig damit beschäftigen. Wir schauen über den Tellerrand hinaus und beschäftigen uns mit Dingen, auch wenn sie sich im Nachhinein vielleicht als unrealistisch herauskristallisieren. Es macht nichts, wenn du querdenkst und nicht permanent im eigenen Saft unterwegs bist.“

Am Samstag reist Rapid nach Freistadt , bis dahin erwartet der Chefcoach eine Entscheidung von Arnautovic und seinem managenden Bruder Danijel: „ Klar ist, dass dieses Thema irgendwann einmal in Richtung A oder B abgehandelt sein muss . Es wird mich mit Sicherheit nicht mehr im Trainingslager begleiten. Es wird bis dahin zumindest eine klare Tendenz geben.“

Die Erwartungen an den 36-Jährigen sind aber klar: „ Wir würden einen Spieler bekommen, von dem ich glaube, dass er uns 15 bis 20 Tore in der Saison schießen kann, wenn er fit ist. Es ist auf jeden Fall kein Marketinggag. Dahinter steht einzig und allein der Gedanke, dass er für Rapid abliefern könnte.“

Endgültige Saisonziele will Stöger noch nicht nennen: „Uns begleiten ja auch immer Gerüchte, dass uns der eine oder andere noch verlassen könnte. Das Ziel wird auf jeden Fall höher sein als Platz fünf.“

"Unglaubliche Energie in beide Richtungen"

Die starken Stimmungsschwankungen bei Rapid kennt der frühere Teamspieler aus eigener Erfahrung: „Genau deshalb mache ich diesen Job. Das ist das, was mich reizt, das Spannende an diesem Klub. Er kann eine unglaubliche Energie in beide Richtungen entwickeln, und wir wollen es so steuern, dass die Energie nur in eine Richtung geht.“ Das Ziel sind laufend ausverkaufte Heimspiele.

Zur Fan-Thematik sagt Stöger zur APA: „Der Support ist unglaublich, das hat man zum Beispiel im letzten Heimspiel gegen den LASK gesehen. Es hat mich überrascht, wie oft ich auf Rapid angesprochen werde. Das ist schon eine andere Dimension und richtig spannend. Bei den Fans ist es wie im Leben: Wo weniger Menschen sind, gibt es weniger Spannungen, wo mehr Menschen sind, gibt es mehr Spannungen. Man muss das moderieren, und das werden wir.“