Rapid-Krise und VAR-Probleme: Erste Lehren aus dem Grunddurchgang

Spätestens in dieser Saison zeigt sich, dass Salzburg unabhängig von Transfers in einer eigenen Liga spielt. An der Dominanz wird sich auch nichts mehr ändern. Die Nachfolger für die neuen Stars stehen schon parat. So wie der mit 17 um vier Millionen (vorerst für Liefering) gekaufte Stürmer Simic aus Kroatien.

Profit für die Austria

Viele Jahre lang galt der Austria-Nachwuchs als der Beste in Österreich. In der Kampfmannschaft war davon aber wenig zu sehen. Selten schafften es Talente in die Startelf, und wenn doch, spielten sie sich (wie etwa Fitz) wieder raus. Heuer ist alles anders: Manfred Schmid forciert die Jugend ohne Rücksicht auf Verluste: El Sheiwi (17 Jahre), Huskovic, Ohio, Ivkic (alle 18) und Braunöder (19) liefen unter dem neuen Trainer bereits ein.