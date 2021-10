Selbstkritik bei Rapid: Umfaller in Klagenfurt sei "peinlich"

Seine Mannschaft wartet in dieser Liga-Saison noch immer auf den ersten Auswärtssieg und hat 2021/22 noch nie zwei Meisterschaftspartien in Folge gewonnen. „Jetzt müssen wir wirklich in die Gänge kommen, sonst wird es eng“, warnte Hofmann.

Bereits am Donnerstag geht es vor eigenem Publikum in der Europa League gegen Dinamo Zagreb - in diesem Spiel muss man dringend punkten, um die Chance auf den Aufstieg am Leben zu erhalten.