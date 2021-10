In Überzahl lässt Rapid zwei Punkte in Klagenfurt liegen

Rapid muss weiter auf den ersten Auswärtssieg warten, während Trainer Peter Pacult mit seiner Austria in Klagenfurt ungeschlagen bleibt. Das 1:1 nach 70 Minuten in Überzahl wird als kapitaler Selbstfaller in Grün in Erinnerung bleiben.

Um endlich zwei Siege in Folge zu feiern, hatte Didi Kühbauer auf die Startelf vom 5:2 gegen WSG Tirol gesetzt. Umbauen musste hingegen Pacult. Mangels fitter rechter Verteidiger musste Flügelstürmer Maciejewski nach hinten. Auch der Deutsche verletzte sich nach 35 Minuten.

Bis dahin war schon viel passiert. Nach nur 49 Sekunden schoss der freigespielte Ljubicic vorbei. Nach einem Greiml-Fehlpass hatte Gemicibasi eine Top-Chance, wurde aber gerade noch abgeblockt (6.).