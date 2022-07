Rapid in Danzig: Brisantes Spiel in einer historischen Stadt

Rapid muss in Danzig gewinnen, spätestens im Elfmeterschießen. Durch das Ende der Auswärtstorregel ist ein 0:0 fürs Rückspiel weniger wert, so auch in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League (19.45 Uhr/ live ORF1). Dennoch ist Ferdinand Feldhofer vor der Entscheidung optimistisch.

Obwohl sicher auch der Rapid-Trainer weiß, dass Lechia vergangene Saison im EM-Stadion nur ein Spiel verloren hat.