Vier Verweigerer: Ist der Österreicher-Topf außer Mode gekommen?

Vor 18 Jahren hat die Erfolgsgeschichte ihren Anfang genommen, die Wirkung des Österreicher-Topfes ist unübersehbar: weniger billige Legionäre, dafür mehr Nachwuchs – und auch mehr Europacup-Erfolge. Geht die Entwicklung hin zu "Made in Austria" in der am Freitag beginnenden Saison wieder zu Ende? Ist der Ö-Topf außer Mode gekommen?