Plötzlich Chef-Trainer? Was Stefan Maierhofer nach Krems zieht

Um sich überhaupt für den Kurs und das entsprechende Auswahlverfahren bewerben zu können, braucht es schon allein als Grundvoraussetzung ein Mindestmaß an Trainerpraxis. Konkret: Drei Jahre als Co-Trainer in der Bundesliga, oder aber zumindest ein Jahr als Chefcoach in der 2. Liga, Regionalliga oder bei einer Akademiemannschaft.