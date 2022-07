Warum Rapid für Danzig vor dem Europacup-Start kein Geheimnis ist

Der vergrößerte Kader zahlt sich bereits vor dem ersten internationalen Auftritt aus: Die U-19-Teamspieler Demir, Querfeld und Fallmann sollen nach dem späten Trainingseinstieg noch etwas Zeit bekommen. Bei Sechser Pejic wäre es Zeit für die Arbeitserlaubnis. "Wir erwarten sie stündlich", sagt Feldhofer. "Wenn sie kommt, ist er im Kader."

Zieht man noch die "anderen Fragezeichen" ab, ist der Kader schon ganz früh in der Saison wieder in einer üblichen Größe.

Für Rapid zählt nur ein Sieg – möglichst hoch vor dem Rückspiel im EM-Stadion.

Ohne Gruppenphase

Dafür wurde am Transfermarkt mehr Risiko als in den ersten beiden Corona-Jahren genommen – bei der Budgeterstellung aber nicht. „Wir haben nicht mit der Gruppenphase budgetiert“, betont Geschäftsführer Peschek, der nach den Investitionen ins Trainingszentrum (zehn Millionen Euro) auf „das höchste Eigenkapital in der Vereinsgeschichte“ stolz ist.

Die Rechnung „Gruppenphase oder Spielerverkäufe“ ist laut Sportchef Barisic zu einfach.