Hoffnungsträger Bernhard Zimmermann: "Ein Typ, der Rapid verkörpert"

Jetzt gibt es wieder das altbekannte 4-2-3-1 und Grülls Leistung wurde gegen Ried am linken Flügel besser. Den Neuzugängen fehlt es aber noch an Übung im an sich alten System.

Zimmermann sieht es pragmatisch: „Mir ist es egal, ob der Burgi oder ich ganz vorne spielt. Wir arbeiten mit Gegenbewegungen, da kommt man abwechselnd vors Tor.“

Der Fan-Liebling will einfach nur spielen.