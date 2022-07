Zum Bundesliga-Start: Tickets, Bierpreise und andere Neuheiten

Rapid indes hat auf Kritik aus den eigenen Reihen reagiert und bietet trotz in Summe hoher Preise auch ein äußerst attraktives Familienpaket an. Das Familienticket für zwei Erwachsene plus ein Kind hinter dem Tor auf der Nordtribüne gibt es um 39 Euro. Jede weitere Kinderkarte kostet fünf Euro.

Der KURIER vergleicht auch die aktuellen Preise mit jenen vom Sommer 2019, als Corona lediglich ein Getränk war. Damals gab es etwa das große Bier und den Imbiss in den Stadien im Schnitt um 20 bis 30 Cent günstiger. Die aktuell hohe Inflation wird von den Klubs also nur zum Teil an die Fans weiterverrechnet.