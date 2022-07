Warum Salzburg heuer noch stärker wird als in der Vorsaison

Geballte Offensiv-Power

Benjamin Sesko und Noah Okafor stürmten gegen die Austria an vorderster Front, Fernando ein wenig dahinter. Alle drei trafen, überzeugten vor allem in der zweiten Halbzeit. "Mir hat auch gefallen, dass sie alle sehr uneigennützig gespielt haben", wollte Jaissle nicht vergessen zu erwähnen. Er hat im Angriff die Qual der Wahl. Mit Maurits Kjaergaard, Sekou Koita und Junior Adamu kamen drei namhafte Joker von der Bank, für Nachwuchshoffnung Roko Simic war gar kein Platz im Kader. Hervorzuheben ist aber Neuzugang Fernando. Der 23-jährige Brasilianer überzeugte auf ganzer Linie. "Sein größtes Kennzeichen ist der Torjubel", scherzte Jaissle in Anlehnung auf Fernandos perfekt ausgeführtem Flick-Flack. Aber ernsthaft: "Er arbeitet sehr fleißig gegen den Ball, interpretiert die 10er-Rolle sehr gut. Er überzeugt durch Speed, Dynamik und seinen exzellenten Torabschluss." Was er mit seinem Treffer ins Kreuzeck eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Abwehr ausbaufähig

Die größte Problemzone im Salzburger Spiel, wenn man es so bezeichnen darf, stellte die Abwehr dar, die vor allem vor der Pause einige Chancen zuließ. "Da haben wir auch Glück gehabt", gab Jaissle zu. "Defensiv haben sie ihre Probleme", analysierte auch Austria-Coach Manfred Schmid, "wenn das andere Teams besser nutzen als wir, ist es möglich sie zu biegen." Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz. Aber auch die weiß, dass sich Salzburg in allen Bereichen noch steigern wird.

Fazit: Die Abgänge von den Leistungsträgern Karim Adeyemi, Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen sind bereits jetzt so gut wie vergessen, auch Mo Camara, der wohl noch wechseln wird, kann man ersetzen. Die Chancen stehen gut, dass Salzburg in der Liga ungefährdet zum zehnten Titel in Folge eilt. Was international drinnen ist, hängt auch von der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League ab (25. August).