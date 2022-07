Klarer 3:0-Erfolg: Salzburg fertigt die Austria zum Ligastart ab

Der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Und Serienmeister Salzburg setzt schon wieder zum Alleingang an. Eine Halbzeit lang durfte die Austria, durfte der neutrale Fußballfan darauf hoffen, dass die Salzburger dieses Jahr noch nicht von Beginn an ganz so gut in Schuss sind, dass der Titelkampf vielleicht dieses Jahr spannender wird. Doch nach Seitenwechsel begann der Bullen-Express schon wieder zu rollen, fertigte die Wiener mit 3:0 ab.