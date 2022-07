Zum Liga-Start übertrumpft der LASK sogar Meister Salzburg und Rapid

Denn die meisten Siege zum Liga-Start in den letzten 22 Jahren gehen auf das Konto des LASK. 15 Mal ging der Klub als Sieger vom Platz, wenn auch in drei verschiedenen Spielklassen. In der Bundesliga jubelte man in acht von zehn Fällen, dazu kommen sechs Erfolge in der 2. Liga sowie einer in der Regionalliga Mitte.