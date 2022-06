Matthias Jaissle: "Wir werden nicht bei 100 Prozent sein"

Was wird auf dem Transfermarkt noch passieren? Camara wird immer wieder als möglicher Abgang genannt.

Dazu will ich mich aktuell nicht konkret äußern, das wird sich noch ergeben. Aber der eine oder andere wird uns noch verlassen, so weit lege ich mich fest. Und konkret zu Ihrer Frage: Gerade ein Spieler wurde schon öfter genannt – derjenige ist sicher auch bereit für den nächsten Schritt.

Sportchef Christoph Freund hat erklärt, Salzburg beobachtet Spieler vor dem Kauf oft bis zu zwei Jahre. So lange sind Sie noch gar nicht Cheftrainer in Salzburg. Wie muss man sich Ihre Rolle bei Transfers vorstellen?

Es ist tatsächlich so, dass wir junge Talente schon sehr lange in Vorfeld beobachten. Wenn wir dann einen Spieler holen, kennen wir ihn meist schon in- und auswendig. Was wir positionsspezifisch brauchen, ob wir vielleicht schon einen Back-up suchen, einen Vorgriff machen für die nächste Saison. Es ist auf jeden Fall ein sehr offener Austausch. Entscheidungen werden am Schluss immer gemeinsam getroffen, sowohl bei Abgängen, als auch bei Zugängen. Wir wollen immer bestmöglich vorbereitet sein für alle Eventualitäten. Das sind wir hier in Salzburg schon seit Jahren und deswegen sind wir auch am Transfermarkt nicht so unerfolgreich gewesen.

Die Vorbereitung hat nur knapp nach dem letzten Länderspiel begonnen. Ist die Pause speziell für die Nationalspieler zu kurz?

Es ist schon ein hartes Programm, gerade in jungen Jahren. Vier Länderspiele nach der langen Saison, das ist schon grenzwertig. Jetzt ist es unsere Pflicht, den Jungs Urlaub zu geben, da geht es um die Gesundheit der Spieler. Da muss der Vereinstrainer zurückstecken. Auch wenn das zur Folge hat, dass sie teils nur sehr kurz in der Vorbereitung sind.