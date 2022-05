Nach Double-Gewinn: Salzburg-Trainer Jaissle verlängert bis 2025

Salzburger Rekordjagd

Zudem ist für Jaissle auch noch ein neuer Bundesliga-Punkterekord möglich, sowie die Bestmarke der meisten Siege in einer Saison. "Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiß die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen", meint Jaissle zur Vertragsverlängerung.

Und auch Sportdirektor Christoph Freund freut es: "Die sportlichen Leistungen, die Entwicklung der jungen Mannschaft, die erzielten Erfolge – die ganze Arbeit von Matthias Jaissle war in dieser Saison einfach herausragend. Wir haben mit ihm einen Trainer, der perfekt zu unserem Klub passt und noch eine große Trainerkarriere vor sich hat."