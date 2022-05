Von der Not-OP zum EL-Sieg: Wie Glasner mit Frankfurt Geschichte schrieb

Auch wenn sein Wechsel von Wolfsburg zu Frankfurt vor einem Jahr Wellen schlug – Glasner geht. So wie einst, als er Ried in Richtung LASK verlassen hat, von seinem Herzensklub in die 2. Bundesliga wechselte. Es scheint, dass er die Schritte in seiner Karriere mit Bedacht, aber mit einem klaren Ziel setzt. Familiäre Bande sind für Glasner höchstes Gut. Ohne seine Frau Bettina, die ihn zum Trainerkurs ermutigte, wäre er wohl nicht Fußballtrainer. Sie war aber auch eingebunden in die Ereignisse am 4. August 2011. „Meine Frau musste die Einverständniserklärung für die Operation geben, weil ich nicht mehr zurechnungsfähig war.“