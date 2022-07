Im polnischen Hexenkessel: Rapid kämpft ums internationale Überleben

Schon früh in der Saison wird es für Rapid erstmals ernst. Im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League geht es für die Hütteldorfer am Donnerstag-Abend ums internationale Überleben. Nach dem 0:0 in Wien muss Ferdinand Feldhofer mit seiner Mannschaft auswärts gegen Lechia Gdansk antreten. "Dort erwartet uns ein Hexenkessel", sagte Feldhofer vor dem Abflug am Mittwoch in der Früh, "aber das wird cool."