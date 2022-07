Nur 0:0 gegen Gdansk: Rapid muss um den Europacup-Aufstieg zittern

Die bis dahin starke Lechia-Verteidigung mit dem langjährigen St. Pöltner David Stec bekam Löcher. Der Druck nahm zu, die 12.700 Fans sorgten trotz der anhaltenden Hitze für die gewohnte Europacup-Atmosphäre. Nur das 1:0 wollte nicht fallen. Nach einer starken Aktion von Sattlberger kam Guido Burgstaller frei zum Schuss. Aus acht Metern ging der Ball drüber (68.).

Und nach einem Ausflug von Tormann Kuciak waren der agile Kühn sowie Joker Rene Kriwak zu Beginn der Rapid-Viertelstunde zu zögerlich.

Eine Enttäuschung

Das Tempo, das die Rapidler nun bei immer noch über 30 Grad gingen, war beachtlich. Doch immer wurden gefährliche Versuche wie von Burgstaller oder Schick gerade noch abgeblockt.

Sollte das späte Powerplay doch noch einen Erfolg bringen? Nein, weil Kriwak in Minute 93 drüber köpfelte. Eine Enttäuschung. Am Sonntag wartet der Ligastart zu Hause gegen Ried und dann geht es zu einem sicher heißen Rückspiel im EM-Stadion in Danzig in einer Woche.