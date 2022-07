Später Jubel: Joker Zimmermann sicherte Rapid Auftaktsieg

Gelb für Feldhofer

Während einige der 13.800 Fans bereits zur Pause pfiffen, ließ Feldhofer seinen Ärger am Spielfeldrand aus und sah am Weg in die Kabine noch Gelb.

Nach 56 enttäuschenden Minuten sollten es die Joker Bernhard Zimmermann und Nicolas Kühn richten. Prompt wurde es besser, Zimmermanns Versuch ging abgefälscht knapp daneben (61.). Nach 63 Minuten und einem Auer-Pass kam die Top-Chance: Samuel Sahin-Radinger hielt gegen seinen Ex-Mitspieler Marco Grüll.

Der Ried-Tormann konnte sich nach einem klassischen Burgstaller-Haken auch gegen den Rapid-Kapitän auszeichnen (68.).