Salzburg, Rapid und Co.: Das sind die nächsten Gegner im ÖFB-Cup

Ehe die Bundesliga in die neue Saison startet wurde am Freitag-Abend die zweite Runde des ÖFB-Cups ausgelost. So trifft der Titelverteidiger aus Salzburg etwa auf die Union Gurten, Rapid bekommt es mit dem USV Allerheiligen zu tun. Vize-Meister Sturm Graz empfängt Austria Salzburg, während die Austria aus Wien gegen Siegendorf ran muss.