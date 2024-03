Warum die Rapid-Frauen im Allianz Stadion den Herren weichen müssen

Mit einem Sieg in Klagenfurt wäre Rapid auf Platz drei in der Tabelle gehüpft, mit einer Niederlage am Wörthersee wären die Hütteldorfer hingegen in der Quali-Gruppe gelandet.

Nach dem 1:1 – das beide Teams in den Top 6 hielt – kommt schneller als erwartet die nächste Chance, Platz drei anzugreifen: Am Freitag (19.30 Uhr) im Allianz Stadion gegen den zwar noch auf Platz drei liegenden, im Jahr 2024 aber bislang sieglosen LASK.