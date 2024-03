Kämpferische Austria: "Es macht keinen Sinn enttäuscht zu sein"

"Es macht keinen Sinn enttäuscht zu sein." Trainer Michael Wimmer haderte nicht mit dem violetten Schicksal, das die Austria in die Qualifikationsgruppe und nicht in die Top 6 führte. "Wir haben das schon im August und September verpasst, nicht jetzt." Wimmer verweist auf 21 Punkte in der Rückrunde, 12 Zähler aus fünf Spielen im Frühjahr.