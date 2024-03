Rapid jubelt über die Meistergruppe, die Austria muss runter

Beinahe hätte Rapid Erzrivale Austria mit in die Meistergruppe genommen. Doch die Austria aus Klagenfurt kam noch zum 1:1-Ausgleich gegen die Hütteldorfer. Damit sichern sich Rapid, die zwischenzeitlich nach unten gerutschten Hartberger und eben Klagenfurt die drei Tickets für die Meistergruppe. Die Violetten verpassen aufgrund der direkten Duelle mit Rapid die Top 6 – mit 33 Punkten, ein schmerzhafter Rekord.

17.00 Uhr, Klagenfurt: Der erst 20-jährige Querfeld führt nach zwölf Jahren im Verein erstmals die Rapid-Elf als Kapitän aufs Feld. Trainer Klauß hat neben den fünf gesperrten Spielern auch den angeschlagenen Kasanwirjo kurzfristig zu ersetzen. Oswald verteidigt in der Not-Elf rechts hinten.

17.05, Favoriten: Austria-Trainer Wimmer will die Gäste aus Tirol mit spielerischer Linie in die Knie zwingen, stellt Krätzig dazu ins zentrale Mittelfeld neben Fischer. Dermaßen will man Dominanz erlangen, doch der Kopf macht einen Strich durch die Rechnung: Nervös, holprig und fehlerhaft gestaltet sich das Spiel.