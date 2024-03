Kein Sieger im Spitzenspiel Liverpool gegen ManCity

Und am Ende siegte: Arsenal ! Die Londoner, die bereits am Samstag Brentford mit 2:1 besiegten, lachen nach dieser Runde von der Tabellenspitze. Liverpool und Manchester City trennten sich mit einem 1:1 . Und im 31. Duell zwischen Klopp und Guardiola gab es keinen Sieger, in der direkten Trainer-Bilanz führt der Deutsche noch mit 12:11-Siegen . Freuen durfte sich gestern aber vor allem Arsenal-Trainer Mikel Arteta .

Die Cityzens waren sofort im Spiel, machten sofort Druck, den die Fans an der Anfield Road eigentlich von Liverpool erwartet hätten. Just als, die Reds aufkamen, trafen die Gäste in der 24. Minute zur Führung: De Bruyne bediente John Stones ideal – 0:1. Chancen gab es in einer abwechslungsreichen, flotten Partie auf beiden Seiten, auch der Ex-Salzburger Szoboszlai, der nach einer Stunde Salah weichen musste, hatte kurz vor der Pause eine Möglichkeit.

Liverpool drängte auf den Sieg

Fünf Minuten nach Wiederbeginn durften die Fans der Reds jubeln: Alexis Mac Allister verwandelte einen Elfer zum Ausgleich. Tormann Ederson hatte zuvor Nunez gelegt. Der Ausgleich war nicht unverdient und beflügelte die Liverpooler, die sich nun Chance um Chance erarbeiteten. Aus dem Nichts hätte fast Manchester City geführt, Goalie Kelleher traf Foden, von dem der Ball an die Latte sprang. Am Ende hatten die Gäste aber Glück, um das Remis zu retten.

An der Spitze wird die Luft dünn, Arsenal führt punktegleich vor Liverpool, ManCity liegt nur einen Zähler zurück.