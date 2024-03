Klopp vs. Guardiola: Die Zahlen zum vorerst letzten Trainerduell

Es wäre sein zweiter mit den „Reds“, während Guardiola im selben Zeitraum bereits fünf Mal die beste Liga der Welt gewinnen konnte (siehe Grafik). Vor dem Duell am Sonntag ist klar: Es geht um viel. Elf Runden vor Schluss liegt Liverpool (63 Punkte) vor City (62), an der Spitze befindet sich Arsenal (64 Zähler bei einem ausgetragenen Spiel mehr).

In der Tat hat Guardiola mehr Titel gewonnen, Klopp allerdings mehr direkte Duelle. 12:11 steht es dabei für den Deutschen, der schon 2022 festhielt, wie er über Guardiola denkt. „Er ist der beste Trainer der Welt. Das beweist er die ganze Zeit. Jeden Tag. Es ist etwas Besonderes, was er tut, und ich respektiere das“, sagte der ehemalige Dortmund-Coach.

Die Vorbereitung auf das vielleicht letzte Duell der beiden lief durchaus unterschiedlich aus. Fakt ist: Der Sonntagsschlager spielte bei Guardiola schon vor dem Duell mit Kopenhagen in der Champions League am Mittwoch eine große Rolle. Der Spanier nahm gegenüber dem 3:1-Derbyerfolg über Manchester United am vergangenen Sonntag sieben Änderungen in der Startelf vor, konnte es sich leisten, Stars wie Kevin De Bruyne und Phil Foden eine Pause zu verschaffen.