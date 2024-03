Zwei Rapid-Legenden machen die höchste Trainer-Ausbildung im ÖFB

Nur wer die höchste Trainerausbildung absolviert hat oder Teilnehmer im jeweils aktuellen Kurs ist, darf als Cheftrainer in der höchsten Spielklasse arbeiten. Ab sofort sind das in Österreich um 13 Personen mehr. So viele hat der ÖFB am Samstag für den bevorstehenden Lehrgang zum UEFA-Pro-Diplom nominiert.

Unter den 13 Teilnehmern befindet sich auch eine Frau: Liese Brancão, Cheftrainerin von Österreichs Frauenmeister und Champions-League-Teilnehmer SKN St. Pölten, hat es in den Kurs geschafft. Sie ist nach ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann und Maria Wolf die dritte Frau, die an der höchsten Trainerinnenausbildung in Österreich teilnehmen darf.