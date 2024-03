Wiener Fußball-Verband: Ein teures Geschenk wirft Fragen auf

Seit 1923 existiert der Wiener Fußball-Verband. Um den 100. Geburtstag gebührend zu feiern, hat man im Vorjahr investiert. Etwa in eine Imagekampagne mit einem Werbefilm, in dem das eigene Tun gewürdigt wird. Da heißt es: „Der WFV unterstützt seine Vereine in finanzieller Hinsicht gemeinnützig und professionell.“

Im Zuge der Kampagne kommt auf der Website des WFV der oberste Angestellte zu Wort. Er beklagt vor allem mangelnde Unterstützung der Stadt Wien: „Unsere Fördermittel sind auf dem Stand von 2005 – ohne Indexierung“, wird Generalsekretär Christian Schlosser zitiert.

So beklemmend kann die finanzielle Lage beim WFV allerdings nicht sein. Wie der KURIER erfahren hat, reichte es im Jahr 2021 immerhin für eine großzügige Sachspende von nicht ganz bescheidenem Wert.