Nach 120 Jahren: Der Sport-Club erhält ein neues Stadion

Seither geschah nicht mehr viel. Nach zwei Konkursen stieg der Verein bis in die Wiener Stadtliga ab, seit 2003 spielt man durchgehend in der Regionalliga Ost , der dritthöchsten Spielklasse. Noch mehr bergab ging es aber mit dem Sport-Club Platz. Der Zahn der Zeit nagte am Beton, Schimmel setzte sich in den Kabinen fest, durch die Stufen der Friedhofstribüne tropfte der Regen ebenso wie durch das alte Blechdach der Haupttribüne, das vor einem Jahr aus Sicherheitsgründen abgetragen werden musste. Derzeit gleicht die Anlage mehr einer Ruine als einem Fußballplatz.

Die Anfänge 1904 mietete die Wiener Sportvereinigung das Grundstück im 17. Bezirk und eröffnete den Platz am 16. Oktober 1904. Eine erste Holztribüne wurde eingeweiht

Ein erster ernsthafter Versuch einer Renovierung wurde 2020 gestartet. Die Baupläne standen, die Finanzierung durch die Stadt Wien war zugesichert, der Spatenstich erfolgte am 23. Juni 2020 . Die flache Tribüne „Kainzgasse“ wurde abgerissen. Dadurch sollte es möglich sein, das Spielfeld Richtung Osten zu verschieben, um Platz für eine größere Haupttribüne zu schaffen. 2021 hätte der Umbau fertig sein sollen.

Laut KURIER-Informationen werden nun im kommenden Sommer nach Ende der Regionalliga-Saison die Bagger auffahren. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen wird neben der Haupttribüne auch die Friedhofstribüne abgerissen und neu gebaut, da auch diese in einigen Jahren einsturzgefährdet sein würde. Beide Tribünen sollen überdacht werden – und der Platz könnte auch dem Frauen-Nationalteam zur neuen Heimstätte werden. Was sich für den Sport-Club ändern würde: Der Verein wäre in Zukunft nicht mehr Pächter, sondern Mieter.

Der Plan des Vereins war es zuletzt, die Heimspiele während der Bauphase in der Saison 2024/2025 im Trainingszentrum in der Erdbrustgasse (1160) auszutragen, wo eine temporäre Stahlrohrtribüne errichtet werden könnte.

Die Saison startet für den Sport-Club am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Krems. Details zum neuen Stadion sollte es beim ersten Heimspiel am 8. März geben.