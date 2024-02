Video: Fünf-Tore-Gala von Haaland und seine Kampfansage

Der 23-Jährige schoss den englischen Fußball-Meister am Dienstagabend beim 6:2 (3:1)-Sieg gegen Luton Town fast im Alleingang ins Viertelfinale. Einen Hattrick erzielte Haaland (3. Minute, 18., 40.) in der ersten Halbzeit, zweimal traf er nach dem Wechsel (55., 58.). Und im Anschluss schickte er eine kurze, aber unmissverständliche Warnung an die Konkurrenz. „Wir kommen“, sagte Haaland mit Blick auf den Champions-League-Sieger, der auch in dieser Saison wieder Titel holen will.