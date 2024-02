Sepp Maier: "Dann bekamen Journalisten ein paar Fotzen und gut war's"

Nur die wenigsten wissen, was im Taufschein steht. Wer kennt schon Josef Dieter Maier ? Ja, als Sepp ist er bekannt. Den Sepp kennt man. Nicht nur in Bayern.

Sepp Maier ist vielleicht der letzte noch lebende Große aus dem Weltmeister-Team 1974 und der großen Bayern-Riege , nachdem Kaiser Franz Beckenbauer heuer und Bomber Gerd Müller 2021 verstarben. Am Mittwoch wird Maier 80 Jahre und hat überhaupt keine Ambitionen, seine große Kollegen im Himmel zu verstärken. „Die müssen jetzt da oben noch etwas warten auf ihren Torhüter. Ich möchte 100 Jahre alt werden“, erzählte er der „Bild-Zeitung“.

Der Humor hat ihm in vielen schwere Stunden geholfen, vor allem der Tod von Beckenbauer ging nahe („Wenn der Franz aus dem Fenster fällt, fällt er nach oben.“). Er selbst musste 1979 nach einem schweren Autounfall seine Karriere beenden. „Ich habe noch keine Ersatzteile in mir, keine Brille und kein Hörrohr. Ich bin weiter geschmeidig. Nicht umsonst nannte man mich die 'Katze von Anzing'." Diesen Spitznamen bekam Maier, weil er sich nach seinen vielen Hechtsprüngen immer abrollte und so langwierige Verletzungen verhinderte.