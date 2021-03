Schreiben an den Verband: Wiener Klubs wünschen sich Aufsteiger

Noch vor der Tagung des Wiener Fußballverbandes am Dienstagabend spielten die Klubs der Stadtliga einen gepflegten Doppelpass. Selbst die größten Konkurrenten bewiesen Einigkeit und setzten ein gemeinsames Schreiben auf, das man dann den zuständigen Funktionären vor deren Sitzung zukommen ließ.

„Wir hoffen und wünschen uns, dass der Wiener Fußball-Verband (WFV) in Kooperation mit den zuständigen Gesundheitsbehörden alles in seiner Macht stehende unternehmen wird, um die Meisterschaft in der Wiener Stadtliga zu Ende zu spielen“, heißt es in diesem Papier. Sollte das angestrebte Ziel aus Gründen höherer Gewalt, sprich zu hoher Corona-Zahlen bis in den Frühsommer hinein, nicht möglich sein und die Meisterschaft abermals abgebrochen werden müssen, so solle der Verband von seinem Recht Gebrauch machen und den führenden Klub in die Regionalliga Ost aufsteigen lassen. Einen Absteiger würde es in diesem Fall nicht geben.