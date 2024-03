Harte Strafen für Rapid: Was man noch sagen darf

Die Worte, die manche von ihnen gewählt haben, tun weh. Nicht jeder Person, die sie hört. Vielleicht auch nicht unbedingt den Austrianern , an die sie gerichtet waren. Diese sind die Sprüche seit Jahrzehnten gewohnt. Aber anderen, die sie auf den verbreiteten Videos zu hören bekamen. Vielleicht sogar Menschen im Umfeld der betreffenden Spieler.

Wir schaffen es nicht, über Antidiskriminierung zu sprechen, ohne einander zu zerfleischen. Es wird dann gern von „wokem Irrsinn“ und „Verbotsgesellschaft“ gesprochen, anstatt sich anzuhören, was das Gegenüber zu sagen hat.

Dass sie sich dennoch hinreißen ließen, mitzusingen, zeigt, wie wenig wir manchmal in der Wahl unserer Sprache nachdenken. Dass wir 2024 noch darüber diskutieren müssen, ob man gewisse Ausdrücke heutzutage „noch sagen darf“ oder nicht, zeigt, dass wir genau diese Diskussion in der Vergangenheit verabsäumt haben.

Denn auch wenn Rapid jetzt bestraft wird: Das Problem ist kein exklusives Rapid-Thema und auch kein Fußball-Thema – es zieht sich durch die Gesellschaft. Ein schärferes Bewusstsein bei diesem populären Klub kann zu einem schärferen Bewusstsein in der Gesamtgesellschaft führen, hofft Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger .

Sprache schafft Wirklichkeit, heißt es so schön. Und auch wenn beteuert wird, dass niemand der Protagonisten schwulenfeindlich ist, vermittelt man mit diesen Gesängen eine Wirklichkeit. Immer noch fragen wir uns, warum kein aktiver Spitzenfußballer ein Coming-out wagt. Aber: Wer würde sich einem Kollegen anvertrauen, der homophobe Wörter in ein Megafon singt?

Rapid kann froh sein, eine Frau wie sie in der Führungsriege zu haben. Die Universitätsprofessorin nahm in den vergangenen Tagen die Zügel in die Hand und stellte einen Maßnahmenkatalog zusammen, der Verein und Umfeld weitgehend diskriminierungsfrei machen soll.

Seit Jahren wird gefordert, dass Führungsebenen in Unternehmen weiblicher bzw. diverser werden sollen. In der Art, wie Hanappi-Egger im Zuge des Derby-Eklats handelte, können wir alle sehen, wie viel das wert ist.