Sportlich war es ein Tag, den die Rapidler lange nicht vergessen werden. Im Derby am Sonntag gegen die Wiener Austria gelang den Gastgebern nicht nur ein überzeugender Sieg, sondern auch ein historischer Erfolg mit dem ersten Derby-Triumph im gar nicht mehr so neuen Allianz Stadion.

Dementsprechend ausgelassen und lange wurde danach auch im Stadion gefeiert. Dabei schlug so mancher wohl über die Strenge, wie auch Steffen Hofmann . Der Geschäftsführer und langjährige Kapitän leistete sich eine verbale Entgleisung, wie auf Videos im Internet zu sehen ist.

Hofmann entschuldigt sich: "Völlig unpassend"

Darauf ist der Deutsche zu sehen, wie er in ein Megafon zu den grölenden Fans ruft und die abwesenden Austrianer übel beschimpft.

In einer Stellungnahme wurde Hofmann nun wie folgt zitiert: „Die Worte waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber unabhängig davon unpassend. Die Freude über das gewonnene Derby bleibt, mein Bedauern über die Wortwahl ebenso. Daher möchte ich mich auch für dafür entschuldigen, bei aller Rivalität war und ist das nicht angebracht. Ich habe mich dafür auch bereits am Montag bei der Wiener Austria in Person von Manuel Ortlechner entschuldigt.“

Ob es ein Nachspiel vor dem Ethikkomitee der Bundesliga geben wird, ist noch offen.