Nach dem 3:0 im Derby: "Rapid hat uns in Hälfte eins überrollt"

„Endlich haben wir unsere Leistung auch in einem Derby auf den Platz gebracht. Die erste Hälfte war extrem gut“, jubelte Leo Querfeld nach dem 3:0 . Der Abwehrchef erklärte, dass der historische Erfolg auch im Kopf entstanden ist: „Wir konnten den Druck in positive Energie umwandeln.“

Daran wurde seit Montag gearbeitet, betont Matthias Seidl: „Das Trainerteam hat uns gleich mitgegeben, dass wir überzeugt sein sollen, dass wir gewinnen. Dieses Gefühl hat sich dann mit starken Trainingsleistungen noch weiter aufgebaut.“

Kulovits, der Anheizer

Robert Klauß hob auch noch seinen Co mit der größten Derby-Erfahrung hervor: „Stefan Kulovits hatte die letzten Worte vor dem Anpfiff. Er hat die Mannschaft noch einmal gepusht.“

Nach dem 3:0 ging Klauß mit vor den Block West, zu den langen Siegesfeiern: „Wir waren ganz nahe am Block dran. Ich konnte in den Augen der Fans, die immer dabei sind, sehen, was ihnen das bedeutet. In allen Gesprächen, seit ich da bin, habe ich von ihnen gehört, dass ein Derbysieg der größte Wunsch ist. Umso schöner war dann der gemeinsame Jubel.“