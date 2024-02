Bundesliga live: So steht es im Derby zwischen Rapid und Austria

Vor dem großen Wiener Fußball-Derby zwischen Rapid und der Austria geht es wieder einmal um die Teilnahme in der Riege der Großen. Im Rennen um den Platz in der Meistergruppe winkt dem Sieger im 342. Duell der Stadtrivalen eine gute Ausgangsposition vor den entscheidenden zwei Runden. Der Verlierer muss bangen. Rapid kämpft um 17.00 Uhr (live auf Sky) auch um das Ende einer schon zehn Jahre währenden Heimmisere gegen die Austria. Die Gäste treten personell geschwächt an.