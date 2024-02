Bundesliga live: WSG Tirol - Sturm und Klagenfurt - BW Linz

Mit breiter Brust nach dem Europacup-Erfolg will Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga eine Erfolgsserie fortsetzen. Der Tabellenzweite gastiert am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) in Innsbruck bei der WSG Tirol, gegen die die Steirer in der Meisterschaft in elf Spielen noch ungeschlagen sind und neun Siege gefeiert haben.

Die Grazer kommen nach dem souveränen Aufstieg in der Conference League gegen Slovan Bratislava mit viel Selbstvertrauen nach Tirol.