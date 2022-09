ÖFB-Teamchef Rangnick: "Diese Umstellung würde ich nicht mehr machen"

Ob es an der aufgestellten Formation liegt, wenn bei hohen Bällen in den Strafraum die Zuteilung fehlt? David Alaba sagt: „Nein. Das müssen wir einfach besser verteidigen.“ Auch Christoph Baumgartner stimmte dem Kapitän zu: „Ich würde die Umstellung nicht als Alibi hernehmen. Egal mit welcher Abwehrkette, da müssen wir einfach wacher sein an der zweiten Stange.“

Ärgerlich waren die vergebenen Chancen von Baumgartner und Arnautovic in Hälfte eins. „Das waren schon zwei Sitzer, einer muss drin sein, dann gehen wir in Führung und haben gute Chancen, das Spiel zu gewinnen“, haderte Rangnick. „65 Minuten lang haben wir ein gutes Spiel gemacht, das Ergebnis ist enttäuschend.“ Sein Fazit nach sechs Spielen: „Auf manchen Positionen haben wir fast ein Überangebot, auf andern müssen wir noch schauen.“