Warum ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf Franco Fodas Spuren wandelt

Teamchef Rangnick möchte sich ohnehin gerne mit den Besten messen. Ein Verbleib in der Liga A der Nations League wäre ihm sehr Recht, zumal der ÖFB dann in zwei Jahren wieder Heimspiele gegen große Nationen hätte. „Wenn wir in dieser Liga bleiben wollen, müssen wir uns mit starken Nationen messen, die in der Rangliste deutlich vor uns liegen“, so Rangnick vor dem Spiel in Paris gegen Frankreich. Der Deutsche stellte aber auch klar: „Wichtiger sind natürlich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.“