Beim Weltmeister chancenlos: Österreich verliert gegen Frankreich

An einem lauen Herbstabend in Paris kamen die Österreicher gegen Weltmeister Frankreich gehörig ins Schwitzen und waren beim 0:2 ohne Chance. In der Nations-League-Gruppe liegt die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick nun auf dem letzten Platz und benötigt am Sonntag in Wien gegen Kroatien, das Dänemark 2:1 schlug, einen Sieg, um den Abstieg aus Liga A zu verhindern. Vorausgesetzt, Frankreich siegt nicht in Dänemark.