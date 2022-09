Janko vor ÖFB-Duell in Frankreich: "Rangnicks Stil ist extrem fordernd"

Ich finde es generell jedoch sehr gut, dass Rangnick seinen Stil durchziehen möchte.

Im Fußball von heute geht es in erster Linie um Automatismen, unabhängig von System, Formation oder Stil. Die Spieler sind top ausgebildet, können verschiedene Vorgaben erfüllen. Ab einem gewissen Niveau aber geht es eben um Einstudiertes, also um Automatisches, weil auch in vielen Situationen nicht mehr die Zeit bleibt, über taktische Vorgehensweisen nachdenken zu können.