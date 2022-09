ÖFB-Star Arnautovic vor Rekord: "Werde keine Superkräfte bekommen"

„Aber wir sollten nicht darauf schauen, was Frankreich macht. Wir sollten überlegen, was wir machen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Die Form von Österreichs Torjäger stimmt jedenfalls nach sechs Treffern in sieben Partien mit Bologna in der Serie A. Es wirk, als hätte der Stürmer auch mit 33 Jahren noch nicht genug. Zwar steht nach den beiden Spielen in der Nations League die EM 2024 im Fokus, an Weitblick mangelt es Arnautovic aber nicht. „Unser großes Ziel ist noch immer, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren“, sagt er. 2026 gibt es in den USA, Kanada und Mexiko wieder eine Chance für die Österreicher. Dann wird Arnautovic 37 Jahre alt sein. „Ob ich das noch schaffe“, fragt er. „Darüber sprechen wir nicht.“