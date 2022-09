Nach Pleitenserie: Zürich entlässt Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda

Vereinspräsident Ancillo Canepa wird folgendermaßen zitiert: "Ich bedaure diese Trennung außerordentlich. Leider haben die Resultate in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup nicht den Erwartungen entsprochen."

Sieglos in der Liga

Foda hatte eine historische Negativserie hingelegt, in der Liga gab es in bislang acht Saisonspielen sechs Niederlagen und keinen einzigen Sieg. Insgesamt hatte Foda in 18 Partien mit Zürich nur fünf Mal Grund zum Jubeln. In der Europa League ist Zürich mit zwei Niederlagen in die Gruppenphase gestartet. Zuletzt setzte es am Sonntag im Cup-Sechzehntelfinal mit einem 2:3 nach Verlängerung gegen das unterklassige Lausanne-Sport die letzte schmerzhafte Niederlage unter Foda.