Vor ÖFB-Duell: Frankreich-Star Griezmann kämpft gegen die Krise an

Daher soll nun die Équipe Tricolore herhalten, damit sich Griezmann das verlorene Selbstvertrauen zurückholt. In Abwesenheit des verletzten Star-Goalgetters Karim Benzema eröffnet sich Griezmann nun mit Frankreichs Auswahl gegen Österreich und Dänemark (Sonntag) die Chance auf einen weiteren Befreiungsschlag. Schließlich will sich der Weltmeister von 2018 für die WM in Katar empfehlen.