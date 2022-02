Österreichs Frauen überzeugen im Test gegen Rumänien – 6:1

Am 6. Juli wird es für Österreichs Nationalmannschaft ernst. Im Eröffnungsspiel der Frauenfußball-EM trifft das Team von Irene Fuhrmann im Old Trafford auf Gastgeber England. Im ersten von sieben Testspielen davor konnten die Österreicherinnen in Marbella überzeugen. Gegen Rumänien gab es einen klaren 6:1-Erfolg.

Schon nach 65 Sekunden schlug es erstmals im Tor der Rumäninnen ein. Nach Querpass von Sarah Zadrazil traf Barbara Dunst. Acht Minuten später machte es die rumänische Abwehr Laura Wienroither nicht schwer, die 23-Jährige köpfelte ein. Österreich schnürte Rumänien in der eigenen Hälfte ein, Katharina Naschenweng traf noch vor der Pause zum 3:0.