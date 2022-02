Bundesliga-Live: So steht es bei Salzburg - WAC und Klagenfurt - Altach

Austria Klagenfurt gewann das einzige Duell in der Bundesliga gegen Altach mit 4:0 – der höchste Klagenfurter BL-Sieg. Die Tore erzielten Markus Pink (2), Florian Rieder und der Altacher Pape Alioune Ndiaye per Eigentor.

Altach holte in Auswärtsspielen drei Punkte mehr als in Heimspielen – die größte Differenz aller Teams in dieser Saison der Bundesliga. Zwei der drei Saisonsiege gelangen den Vorarlbergern auswärts – darunter der letzte Sieg am 12. Spieltag beim LASK (1:0).