Video zeigt wilde Schlägerei um Manchester-Star und seine Mutter

Der englische Meister Manchester City zeigte sich entsetzt über die Belästigungen gegen seinen Offensivspieler Phil Foden. Nach Angaben eines BBC-Berichts sei der Verein „schockiert“ über Beschimpfungen gegen den 21-Jährigen und seine Familie beim Boxkampf zwischen Amir Khan und Kell Brook am Samstag in der Manchester Arena, also nicht unweit des Ethad Stadiums, in dem Foden kurz zuvor gegen Tottenham 2:3 verlor.

Schockierende Bilder

City erklärte demnach, man habe Kenntnis von einem Video, das zeige, wie Foden und seine Familie belästigt und beschimpft werden. In den sozialen Medien war Filmmaterial aufgetaucht, das eine Konfrontation in der Manchester Arena zwischen Zuschauern und einer Gruppe zeige, zu der auch der englische Mittelfeldspieler gehören soll.